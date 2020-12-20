Україна внесла Туреччину в "червону зону": правила в'їзду змінилися

Obozrevatel Новини 09:30, 20.12.2020 Оновлено: 09:42, 20.12.2020

Міністерство охорони здоров'я України 18 грудня 2020 року внесло Туреччину в "червону" зону через високу захворюваність COVID-19 у цій країні.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на офіційному сайті, тепер, щоб потрапити в Україну, туристам і жителям Туреччини необхідно здати тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію. Також у списку "червоної" карантинної зони опинилися 47 країн. Очолюють список: Сербія, Грузія, Хорватія, Литва і Люксембург.

Варто відзначити, що в оновленому списку "зеленої" зони перебувають: Польща, Росія, Білорусь. А також такі країни: ОАЕ, Домініканська республіка, Мальдіви, Єгипет, Танзанія.

Країни в "червоній" зоні.
kmu.gov.ua
Країни в "зеленій" карантинній зоні.
kmu.gov.ua
Країни в "зеленій" зоні.
kmu.gov.ua
"Зелена" зона.
kmu.gov.ua

Правила в'їзду в Україну

Під час пандемії коронавірусу Україна дозволяє в'їзд у країну як своїм громадянам, так й іноземцям, й особам без громадянства. Тепер, щоб потрапити іноземцям у країну, вони повинні надати медичну страховку, яка покриває лікування, зокрема і від COVID-19.

Усі, хто прибув із країн "зеленої" зони в Україну, не повинні здавати ПЛР-текст і проходити 14-денну самоізоляцію.

А ось ті, хто приїхав із країн "червоної" карантинної зони, зобов'язані пройти двотижневу самоізоляцію. Щоб припинити перебувати на самоізоляції, туристи повинні здати ПЛР-тест на коронавірус в Україні або ж надати результат такого аналізу, зробленого не більш ніж за 48 годин до в'їзду в Україну. Тест повинен бути негативним, це підтверджує, що людина не хворіє.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, оновили список країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію Європейського Союзу.

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