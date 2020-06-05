Україна відновила внутрішнє авіасполучення: куди відправився перший рейс. Фото
Перший регулярний внутрішній рейс в Україні після пом'якшення карантину відправився з Києва до Одеси.
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Як повідомляється на сайті міжнародного аеропорту "Бориспіль", борт вилетів о 19:31 (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
На сайті одеського аеропорту вказано, що літак приземлився о 20:15.
Рейс виконувала авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України". На борту перебувало близько 50 пасажирів.
Вхід у термінал "Борисполя" був дозволений тільки пасажирам із посадковим талоном при дотриманні протиепідемічних заходів: у масці або респіраторі. На в'їзді в аеропорт був розміщений пункт пропуску, на якому проводиться температурний скринінг.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з п'ятниці, 5 червня, відновилося авіасполучення, в рамках якого регулярні рейси знову будуть здійснюється в межах країни. Міжнародні рейси планують дозволити з 15 червня.