Україна скоротила кількість країн "червоної" зони: опубліковано список

Міністерство охорони здоров'я 14 серпня оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон з поширення коронавірусу.

Про це сказано в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я. Цього разу список "червоної" зони скоротився до 70 країн.

Зокрема, в "червоній" зоні залишаються популярні серед українців Албанія і Чорногорія, а також Росія, США, Ізраїль, Іспанія і сусідня Румунія.

У "зелену" зону тепер входять 124 країни, зокрема такі: Болгарія, Чехія, Португалія, Польща, Туреччина, Білорусь, Німеччина, Словаччина, Італія та інші країни.

Після прибуття в Україну з країни "червоної" зони потрібно пройти 14 днів самоізоляції чи здати ПЛР-тест. Також можна приїхати з готовим тестом, зробленим не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Іноземцям потрібно мати із собою поліс медичного страхування.

МОЗ скоротило список країн "червоної" зони (Міністерство охорони здоров'я)

У "червоному" списку залишилося 70 країн (Міністерство охорони здоров'я)

У "зелену" зону ввійшли 124 країни (Міністерство охорони здоров'я)

Серед "зелених" країн: Болгарія, Чехія, Португалія, Польща, Туреччина, Білорусь, Німеччина, Словаччина, Італія (Міністерство охорони здоров'я)

Список будуть змінювати в міру зміни ситуації з COVID-19 (Міністерство охорони здоров'я)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці, які повертаються з країн "червоної" зони, де багато хворих на коронавірус (COVID-19), повинні після прильоту встановити додаток "Дій вдома" і пройти ПЛР-тест.