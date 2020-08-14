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Україна скоротила кількість країн "червоної" зони: опубліковано список

Борис Бондар
Борис Бондар
Новини
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Україна скоротила список 'червоних' країн до 70-ти

Україна скоротила список "червоних" країн до 70-ти.

Міністерство охорони здоров'я 14 серпня оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон з поширення коронавірусу.

Про це сказано в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я. Цього разу список "червоної" зони скоротився до 70 країн.

Зокрема, в "червоній" зоні залишаються популярні серед українців Албанія і Чорногорія, а також Росія, США, Ізраїль, Іспанія і сусідня Румунія.

У "зелену" зону тепер входять 124 країни, зокрема такі: Болгарія, Чехія, Португалія, Польща, Туреччина, Білорусь, Німеччина, Словаччина, Італія та інші країни.

Після прибуття в Україну з країни "червоної" зони потрібно пройти 14 днів самоізоляції чи здати ПЛР-тест. Також можна приїхати з готовим тестом, зробленим не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Іноземцям потрібно мати із собою поліс медичного страхування.

МОЗ скоротило список країн "червоної" зони

МОЗ скоротило список країн "червоної" зони (Міністерство охорони здоров'я)

У "червоному" списку залишилося 70 країн

У "червоному" списку залишилося 70 країн (Міністерство охорони здоров'я)

У "зелену" зону ввійшли 124 країни

У "зелену" зону ввійшли 124 країни (Міністерство охорони здоров'я)

Серед "зелених" країн: Болгарія, Чехія, Португалія, Польща, Туреччина, Білорусь, Німеччина, Словаччина, Італія

Серед "зелених" країн: Болгарія, Чехія, Португалія, Польща, Туреччина, Білорусь, Німеччина, Словаччина, Італія (Міністерство охорони здоров'я)

Список будуть змінювати в міру зміни ситуації з COVID-19

Список будуть змінювати в міру зміни ситуації з COVID-19 (Міністерство охорони здоров'я)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці, які повертаються з країн "червоної" зони, де багато хворих на коронавірус (COVID-19), повинні після прильоту встановити додаток "Дій вдома" і пройти ПЛР-тест.

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