Україна отримала "безвіз" з ще однією країною

Україна отримала безвізовий режим зі Східною Республікою Уругвай.

Відповідну постанову Кабінету Міністрів №1166 опубліковано на сайті українського уряду.

Положеннями двосторонньої Угоди передбачається, що громадяни України можуть перебувати на території Уругваю протягом терміну, що не перевищує 90 днів, який продовжується на інший термін у 90 днів. Громадяни Республіки Уругвай можуть перебувати на території України протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

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Договір про безвізовий режим поїздок почне діяти через 30 днів після того, як обидві країни завершать внутрішньодержавні процедури. Полегшити режим взаємних поїздок сторони вирішили 26 вересня 2018 року. Тоді ж було підписано двосторонню угоду на полях Генасамблеї ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 грудня громадяни України можуть подорожувати до Грузії по ID-картками. Країни затвердили взаємне скасування візових вимог.

Раніше стало відомо, скільки українців скористалося правом безвізового в'їзду в ЄС.