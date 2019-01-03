Україна отримала "безвіз" з ще однією країною

Україна отримала безвізовий режим зі Східною Республікою Уругвай.
Відповідну постанову Кабінету Міністрів №1166 опубліковано на сайті українського уряду.
Положеннями двосторонньої Угоди передбачається, що громадяни України можуть перебувати на території Уругваю протягом терміну, що не перевищує 90 днів, який продовжується на інший термін у 90 днів. Громадяни Республіки Уругвай можуть перебувати на території України протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.
Уругвай
pro-life.su
Договір про безвізовий режим поїздок почне діяти через 30 днів після того, як обидві країни завершать внутрішньодержавні процедури. Полегшити режим взаємних поїздок сторони вирішили 26 вересня 2018 року. Тоді ж було підписано двосторонню угоду на полях Генасамблеї ООН.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 грудня громадяни України можуть подорожувати до Грузії по ID-картками. Країни затвердили взаємне скасування візових вимог.
Раніше стало відомо, скільки українців скористалося правом безвізового в'їзду в ЄС.