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Україна отримає безвіз із ще однією країною: що відомо

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Кабінет міністрів України 22 травня схвалив проект угоди з урядом Монголії про взаємне скасування візового режиму з ЄС.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", громадяни держав-підписантів можуть перебувати на території іншої країни без відповідного документа не більше 90 днів протягом 180 днів.

"Підписати угоду уповноважили посла України у Польщі Андрія Дещицю. Згідно з проектом документа, громадяни держав-підписантів можуть перебувати на території іншої держави без віз не більше 90 днів протягом 180 днів", — уточнили у відомстві.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня стало відомо, що український паспорт піднявся у світовому рейтингу впливовості на 23 місце у 2019 році. Документ надає вільний в'їзд у 133 держави, без візи — в 91 країну, з візою — в 42 країни. Віза потрібна при поїздках до 64 країн.

Безвіз

Безвіз

Корреспондент.net

З 14 квітня українські туристи можуть подорожувати до Королівства Таїланд без віз. Також Кабмін схвалив проект угоди про безвізовий режим із Домінікою у Карибському басейні.

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Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
Теги
подорожітуризм
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CARGO 100
CARGO 100
Там есть кому кобыл пасти ...
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