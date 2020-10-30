Україна оновила список країн "червоної" і "зеленої" карантинних зон

Міністерство охорони здоров'я України 30 жовтня опублікувало оновлений список країн "червоної" і "зеленої" карантинних зон, в'їзд до яких передбачає певні обмеження через пандемію COVID-19.

До переліку увійшли близько 200 держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він з'явився на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, до "червоного" списку потрапили 50 країн. Зокрема, США, Великобританія, Франція, Швейцарія, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Словаччина, Словенія та інші.

В "зеленому" списку опинилися: ОАЕ, Болгарія, Кіпр, Албанія, Німеччина, Туреччина, Єгипет, Литва, Латвія, Греція.

До "червоної" зони віднесені країни, у яких показник захворюваності на COVID-19 перевищив 145 випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Нагадаємо, при поверненні з "червоних" країн громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на COVID-19.

Перелік країн "червоної" зони МОЗ

До "червоної" зони потрапили 50 країн МОЗ

Перелік країн "зеленої" зони МОЗ

Країни "зеленої" зони МОЗ

Україна відновила список країн "зеленої" зони МОЗ

Список країн "зеленої" зони МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз оприлюднив оновлений перелік третіх країн, для яких можна зняти обмеження на поїздки.