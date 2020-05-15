Україна готується відновити авіасполучення з Єгиптом, Туреччиною та Грузією: названо дату

Україна розглядає можливість відновлення авіасполучення з Єгиптом, Туреччиною, а також Грузією.

Як розповіла "РБК-Україна" прессекретарка Мінінфраструктури Оксана Герасимова, у цих країнах іноземних туристів готуються приймати з 1 липня.

Туристів у Єгипті та Туреччині готуються приймати з 1 липня

Водночас вона зазначила, що у відновленні регулярного повітряного сполучення з країнами ЄС відграватиме роль і фактор конкуренції з боку великих європейських авіаперевізників, які отримали серйозну державну підтримку під час коронавірусної кризи.

"Ми не хочемо, щоб склалося так: весь пасажиропотік забере собі іноземна авіакомпанія, а наші в результаті за рік припинять своє існування", – сказала Герасимова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мінінфраструктури України обговорює питання організації чартерних рейсів після послаблення карантину.

Раніше в Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa та Міжнародні авіалінії України.

Рейси, які раніше не здійснювалися через карантин, на сайтах авіакомпаній вже відкриті для бронювання з травня-червня 2020 року.