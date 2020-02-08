П'яне подружжя влаштувало бійку з прикордонниками в аеропорту Запоріжжя

В аеропорту Запоріжжя вранці 7 лютого сімейна пара влаштувала бійку з прикордонниками.

Одна співробітниця ДПСУ в результаті потрапила в лікарню і звернулася в управління поліції із заявою про отримання тілесних ушкоджень, повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Чоловік і жінка прибули рейсом Шарм-Ель-Шейх (Єгипет) – Запоріжжя. За словами прикордонників, мандрівники, імовірно випили, вирішили, що їм вкрай необхідно самостійно розвантажити свої валізи і влаштували розбірки.

"На зауваження прикордонного наряду щодо дотримання режиму в пункті пропуску пасажирка обурилася і вдарила по обличчю інспекторку прикордонної служби. Від удару прикордонниця впала і вдарилася об стійку видачі багажу.

Чоловік на зауваження співробітників Держприкордонслужби також реагував агресивно і намагався чинити опір", – йдеться в повідомленні.

Відносно пасажирів були складені адміністративні протоколи за ст. 185-10 Адміністративного кодексу України (за злісну непокору законним вимогам правоохоронців).

В аеропорту Запоріжжя влаштували бійку Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі місцеві жителі виявили труп чоловіка. Він стояв на колінах із зав'язаними руками та ногами.

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