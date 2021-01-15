У ВООЗ негативно висловилися про COVID-паспорти для зарубіжних поїздок

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
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ВООЗ вважає, що вводити контроль за COVID-паспортами ще зарано

У Всесвітній організації охорони здоров'я виступили проти паспортів про вакцинацію від коронавірусу як обов'язкової умови для зарубіжних поїздок.

Про це заявили в Комітеті з надзвичайних ситуацій ВООЗ, повідомляється на сайті організації. Там пояснюється, що зараз вплив вакцин і доступ до них є недостатніми для таких заходів.

У зв'язку з цим, комітет не рекомендує країнам вимагати доказів вакцинації від туристів.

"Комітет рекомендував країнам приймати скоординовані і науково обґрунтовані заходи забезпечення безпечного пасажирського сполучення і повідомляти ВООЗ про накопичений досвід і передові методи", – додали в ВООЗ.

Водночас мандрівників закликали дотримуватися всіх протиепідемічних заходів під час поїздок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі після вакцинації мають намір видавати документ про отримання щеплення. Поляки отримають QR-код, який можна завантажити з особистого кабінету на сайті електронного уряду або облікового запису системи охорони здоров'я.

Також паспорти вакцинації пообіцяли видавати українцям після того, як вони отримають щеплення.

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