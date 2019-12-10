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10 грудня • оновлено в 15:10
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У Туреччині ввели новий податок для туристів: на скільки зростуть ціни

1.6т
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У Туреччині набув чинності закон, який вводить податок для туристів від вартості проживання в готельному номері.

Податок вводять з 1 січня 2020 року. У перший рік він становитиме 1%, а вже з другого року - заплановані 2%. Про це повідомляє TourismGuncel.

Анталія (Туреччина)

Анталія (Туреччина)

tury-turciya.com.ua

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До бюджету податок будуть сплачувати готелі, пансіонати, гостьові будинки та інші місця, які приймають туристів. Таку ініціативу розкритикували представники туристичної галузі Туреччини, за їхніми словами, це може зіпсувати туристичний потік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єгипті планують ввести новий податковий збір для туристів, а саме збільшити аеропортовий збір на виліт з держави.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Туреччина
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