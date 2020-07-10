У Туреччині турист загинув через суперечку
У турецькій Анталії загинув 18-річний росіянин. redbull.com
18-річний турист з Росії загинув після невдалого стрибка зі скелі на узбережжі турецької Анталії.
Про це повідомила російська Експрес-газета. Трагедія трапилася 9 липня.
За інформацією видання, молодий чоловік посперечався з друзями, що зможе стрибнути в море з 40-метрової скелі.
При ударі об воду він втратив свідомість. Місцевий житель, який знаходився неподалік, кинувся на допомогу і витягнув хлопця на берег. Постраждалого доставили в лікарню, проте врятувати життя не змогли.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині помер росіянин, який постраждав під час польоту на водному парашуті в місті Анталья.
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