У Туреччині розкопали стародавні цистерни для води

Софія Ковнір Новини 20:40, 5.01.2021 Оновлено: 20:41, 5.01.2021

У Туреччині в стародавньому місті Метрополіс виявили цистерни для води. Археологи розкопали ємності під земляним валом, довжиною в 7 метрів.

Як стало відомо, розкопки в Метрополісі проводять протягом 30 років. Ці знахідки відкопали в чотирьох монументальних спорудах. Про це повідомляє видання Нurriyet daily news.

Так, цистерни знайшла команда археологів, головою якої є академік Джелал Баяр Сердар Айбек.

Як виявилося, місцеві жителі встановили ємності для води в Акрополі. Вони це зробили як альтернативу водних ресурсів у нижньому місті.

Стародавнє місто Метрополіс
Нurriyet daily news

Цистерни були оточені кам'яними стінами. Це було зроблено для безпеки, щоб не втратити цінні судини.

За словами вчених, чотири цистерни в мегаполісі Акрополь здатні зберегти 600 тонн води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Єгипті розкопали десятки незайманих саркофагів, яким більше 2500 років. Експерти заявили, що це відкриття стало одним із найбільших у своєму роді.

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