У Туреччині парочка зайнялася сексом прямо на надувному матраці: відео 18+

У Туреччині пара туристів серед білого дня зайнялася сексом поблизу жвавого пляжу.

Коханці зробили це в морі на надувному матраці. Випадкові очевидці зняли курйоз на камеру й опублікували на одному з відеохостингів у мережі.

При цьому на ролику видно, що в цей же час на пляжі відпочивали маленькі діти. Втім, присутність навіть неповнолітніх свідків не збентежила закоханих.

Ілюстрація. Пляж Соцмережі

Скрін відео

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше пара туристів із Данії зайнялася сексом на вершині піраміди Хеопса – однієї з найвідоміших визначних пам'яток Єгипту.

Свій незвичний тур наверх величезної споруди туристи зняли на фото та відео, які пізніше опублікували в мережі, обуривши представників влади.

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