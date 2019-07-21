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У Туреччині парочка зайнялася сексом прямо на надувному матраці: відео 18+

3.7т Читати матеріал російською

У Туреччині пара туристів серед білого дня зайнялася сексом поблизу жвавого пляжу.

Коханці зробили це в морі на надувному матраці. Випадкові очевидці зняли курйоз на камеру й опублікували на одному з відеохостингів у мережі.

При цьому на ролику видно, що в цей же час на пляжі відпочивали маленькі діти. Втім, присутність навіть неповнолітніх свідків не збентежила закоханих.

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Ілюстрація. Пляж

Ілюстрація. Пляж

Соцмережі

У Туреччині парочка зайнялася сексом прямо на надувному матраці: відео 18+

Скрін відео

У Туреччині парочка зайнялася сексом прямо на надувному матраці: відео 18+

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше пара туристів із Данії зайнялася сексом на вершині піраміди Хеопса – однієї з найвідоміших визначних пам'яток Єгипту.

Свій незвичний тур наверх величезної споруди туристи зняли на фото та відео, які пізніше опублікували в мережі, обуривши представників влади.

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Місце
Туреччина
Теги
Секс видео
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Подумаешь трагедия)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так море халявная выпивка что ещё делать то?)))))
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