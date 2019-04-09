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У Таїланді зґвалтували і вбили німецьку туристку: подробиці

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Туристка із Німеччини Міріам Беетле була зґвалтована й убита в Таїланді на острові Січанг.

Як повідомляє Daily Mail, вбиту іноземку виявили відпочивальники. У жінки була зламана шия, а на тілі — численні рани від ударів тупим предметом.

За даними видання, підозрюваним виявився 24-річний місцевий житель Роннакорна Ромруена. Хлопець хотів познайомитися з жінкою і зайнятися з нею сексом. Отримавши відмову, він почав її переслідувати.

У Таїланді зґвалтували і вбили німецьку туристку: подробиці

Фото: Daily Mail

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У Таїланді зґвалтували і вбили німецьку туристку: подробиці

Фото: Daily Mail

У Таїланді зґвалтували і вбили німецьку туристку: подробиці

Фото: Daily Mail

Ромруен наздогнав жінку в лісосмузі, повалив на землю і зґвалтував. Весь цей час Беетле кликала на допомогу. За версією слідства, він декілька разів ударив німкеню каменем по голові, щоб змусити замовкнути.

У Таїланді зґвалтували і вбили німецьку туристку: подробиці

Фото: Daily Mail

У Таїланді зґвалтували і вбили німецьку туристку: подробиці

Фото: Daily Mail

Зазначається, що передбачуваний вбивця зізнався у скоєному після тригодинного допиту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дикуни одного з найбільш ізольованих племен у світі, які проживають на Північному Сентінельскому острові в Індії, вбили американського туриста, який намагався звернути їх у християнство.

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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Ей не повезло, что она немка, а не украинка. На её месте хохлушка запросто потрахалась бы с негром, осталась бы жива, ещё и денег бы заработала.
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