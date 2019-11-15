У Таїланді турист помер через селфі: що трапилося

33-річний француз упав із 80-метрового водоспаду в Таїланді та розбився на смерть, коли робив селфі. Чоловік зайшов за огорожу, щоб сфотографуватися на тлі водоспаду Намуанг-2 на острові Самуї.

Незважаючи на попереджувальні знаки про небезпеку і вмовляння друзів, він переліз через мотузку і став на краю скелі, послизнувся й розбився об гостре каміння у воді. Про це пише Daily Mail.

dailymail.co.uk

У поліції розповіли, що на пошуки тіла загиблого знадобилося декілька годин, тому що скелі слизькі й круті. На тому ж самому місці в липні цього року загинув ще один турист – Девід Рокамунді Конес.

"Ми вважаємо, що ця смерть була нещасним випадком, що сталася з вини туриста, який зайшов у заборонену зону", - заявили в поліції.

Як раніше писав OBOZREVATEL, турист із Росії загадково загинув у Ізраїлі, коли пішов купатися вночі в Середземному морі. Рятувальники дістали чоловіка з води і доставили його до лікарні, але лікарям не вдалося його врятувати.

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