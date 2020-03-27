У Таїланді через коронавірус звільнили слонів

У таїландському парку Maesa 78 слонів звільнили від важких сідел, призначених для перевезення туристів через пандемію коронавірусу.

Захворювання різко знизило приплив туристів в регіон і тварини вперше за 44 роки відчули себе вільними, пише Рамблер.

Директор парку анха Калампічіт повідомив, що слони носили ці громіздкі сідла протягом 44 років. Керівник також пообіцяв переглянути концепцію бізнесу і зробити так, щоб слони вільно гуляли по парку, а туристи просто спостерігали за ними.

Більш того, Калампічіт запевнив, що навіть, коли епідемія коронавірусу піде на спад, і мандрівники знову почнуть відвідувати Таїланд, жоден із звільнених слонів більше не буде катати туристів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, складений список речей, необхідних у подорожі під час пандемії коронавірусу. Так, в першу чергу потрібно запастися рідким антибактеріальним засобом для рук з вмістом спирту

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