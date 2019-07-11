У Стамбулі туристка проїхалася на стрічці й потрапила на відео

Дівчина, котра летіла на літаку вперше у своєму житті, залізла на багажну стрічку, думаючи, що вона привезе її до лайнера.

Інцидент трапився у Стамбулі. Відео опублікувало видання The Sun.

Скріншот із відео

Відеокамери в аеропорту Стамбула зафіксували, як пасажирка залазить на багажну стрічку поряд зі стійкою реєстрації, намагається втриматися на ногах, але потім падає, коли добирається до другої стрічки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, літак Нью-Йорк — Лондон британської авіакомпанії Virgin Atlantic здійснив екстрену посадку в бостонському аеропорту "Логан" після загоряння на борту. Вогонь загасив екіпаж.

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