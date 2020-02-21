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21 лютого • оновлено в 16:22
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У США відбулася жорстка НП з пасажирським літаком. Відео

1.3т
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З пасажирським літаком авіакомпанії Air Canada сталася надзвичайна подія. Так, у лайнера відпало колесо при зльоті.

Інцидент стався з лайнером Airbus A319, який прямував з Нью-Йорка в Торонто. Про це повідомляє Independent.

У США відбулася жорстка НП з пасажирським літаком

Скріншот з відео

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Після інциденту пілоти прийняли рішення продовжити політ і успішно посадили судно з 120 пасажирами на борту в аеропорту імені Лестера Пірсона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео посадки двоповерхового і найбільшого пасажирського літака в світі під час шторму. Через сильний вітер судно спочатку "підвисало" в повітрі, а потім акуратно приземлилося.

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Автор
Марія Дідик
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