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У США в епіцентрі торнадо дивом вцілів будинок: моторошні кадри

1.3тЧитати матеріал російською

На початку березня на місто Уеверлі-Холл (США, штат Джорджія) обрушився потужний торнадо, який прийшов зі штату Алабама.

Місцевий житель Метт Гіллеспі за допомогою дрона зняв наслідки стихії. На свій подив, американець виявив, що один з будинків населеного пункту опинився в самому епіцентрі торнадо, проте зміг вціліти. Своє відео Гіллеспі опублікував в YouTube.

Як писав The Weather Channel, категорія стихії, що досягла Уеверлі-Холл, оцінювалася як EF2 (швидкість вітру 178-217 км/ч). Цього достатньо, щоб зривати дахи навіть у добре побудованих будівель. Примітно, що навколо вцілілого будинку суцільно повалені дерева, зруйновані інші і будинки.

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Торнадо, що прийшов і в Уеверлі-Холл, виявився одним з найбільш смертоносних в США за останні роки: його жертвами стали 23 людини в окрузі Лі штату Алабама. Поранення отримали 63 людини.

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