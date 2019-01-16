У США трапилася смертельна трагедія із туристкою: подробиці

У Нью-Йорку в результаті ДТП загинула туристка із Австралії. 23-річна Медісон Ліден каталася на велосипеді по Центральному парку, але раптово на її доріжку виїхав водій Uber. Через це вона різко повернула і зіткнулася із вантажівкою.

Дівчина отримала травми несумісні із життям, а п'яний водій сміттєвоза відбувся штрафом у тисячу доларів. Про це повідомляє News.com.au.

Медісон Ліден facebook.com/madison.lyden

Водій сміттєвоза Феліпе Чайрез зізнався, що перед аварією він випив дві банки пива. Однак дотримувався швидкісних обмежень і їхав по своїй смузі, у зв'язку з чим суд зобов'язав його виплатити тисячу доларів штрафу і конфіскував посвідчення водія на рік.

Родичі загиблої Медісон Ліден обурилися, що водій Uber не був притягнутий до відповідальності. Юристи пояснили, що в законодавстві штату немає кримінальної відповідальності у випадках, якщо автомобіль не торкнувся потерпілого.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Камбоджі недалеко від Пномпеня за загадкових обставин загинули двоє російських туристів. Тіла пари будуть досліджувати експерти. Перша інформація про смерть росіян з'явилася у соціальних мережах, після чого в ЗМІ назвали імена загиблих: 53-річний Віктор Харламов і 58-річна Лілія Поспєлова.

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