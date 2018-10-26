У США помітили тисячі скатів: яскраве відео

Американець зняв на відео масову міграцію скатів біля острова Марко (Флорида). Розмах плавників деяких із них перевищує два метри.

Західноамериканські биконоси здійснюють міграції двічі на рік. Вони збираються в зграї, які налічують до 10 000 особин. Про це повідомляє "ViralHog".

У Каліфорнійській затоці навесні скати спливають на північ, а восени повертаються на південь. Міжнародний союз охорони природи присвоїв Західноамериканським биконосам охоронний статус "Близький до уразливого положення".

Як раніше писав OBOZREVATEL, один із островів Гавайського архіпелагу зник під водою після урагану "Валака". Повне затоплення ділянки суші підтвердили отримані з супутника зображення.