У Римі туристки влаштували побоїще через селфі: веселе відео

У Римі дві туристки побилися за краще місце для селфі біля фонтану Треві. Місцева поліція зазначає, що 19-річна мешканка Нідерландів і 44-річна американка під час сварки почали штовхатися і тягати одна одну за волосся.

Через кілька хвилин після початку конфлікту до бійки приєдналися родичі дівчат, пише "Сегодня".

Відзначається, що всього в бійці взяли участь вісім осіб, п'ятеро з них - підлітки у віці до 18 років. Поліцейським довелося викликати підкріплення, щоб заспокоїти учасників конфлікту. Серйозно ніхто не постраждав.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров, зірка передачі "Світ навиворіт" вважає жителів буддистських країн, Південно-Східної Азії самими щасливими людьми на планеті.