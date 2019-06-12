У Римі посилили правила для туристів: у чому суть

У Римі для туристів посилили правила поведінки, за порушення яких штрафуватимуть.

За даними Daily Mail, мер італійської столиці вніс поновлення в указ, до якого було додано перелік нових заборон.

Зокрема, туристам не можна пити з фонтанчиків – тепер можна тільки набирати воду в пляшки. Залазити на фонтани заборонено, тому що це руйнує архітектуру. Також до списку потрапили обіди біля фонтану Треві та інших пам'яток, тому що мандрівники можуть забруднити.

Рим туризм pixabay

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Не можна ходити чоловікам із голим торсом, туристам – вішати "любовні замки" на пам'ятники і мости, возити валізи на коліщатках Іспанськими сходами.

Список правил склали не тільки для іноземців. Місцевим заборонено вбиратися в римських центуріонів і брати з мандрівників гроші за фото.

Туризм у Римі pixabay

Порушення означають, що місцева влада може дати попередження і вигнати тих, хто провинився, з історичного центру міста на 48 годин. За деякі проступки штрафуватимуть на 450 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії в різних районах уже вводили обмеження для туристів. Зокрема, в місті Чінкве-Терре заборонили ходити у в'єтнамках або так званих "фліп-флоп" береговою лінією. А в Венеції ввели влітку плату для мандрівників, які хочуть відвідати місто.

З позитивних нововведень є стартап LuggageHero, який дозволяє залишити багаж у партнерських магазинах і барах.

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