У Римі посилили правила для туристів: у чому суть

У Римі для туристів посилили правила поведінки, за порушення яких штрафуватимуть.
За даними Daily Mail, мер італійської столиці вніс поновлення в указ, до якого було додано перелік нових заборон.
Зокрема, туристам не можна пити з фонтанчиків – тепер можна тільки набирати воду в пляшки. Залазити на фонтани заборонено, тому що це руйнує архітектуру. Також до списку потрапили обіди біля фонтану Треві та інших пам'яток, тому що мандрівники можуть забруднити.
Рим туризм
pixabay
Не можна ходити чоловікам із голим торсом, туристам – вішати "любовні замки" на пам'ятники і мости, возити валізи на коліщатках Іспанськими сходами.
Список правил склали не тільки для іноземців. Місцевим заборонено вбиратися в римських центуріонів і брати з мандрівників гроші за фото.
Туризм у Римі
pixabay
Порушення означають, що місцева влада може дати попередження і вигнати тих, хто провинився, з історичного центру міста на 48 годин. За деякі проступки штрафуватимуть на 450 євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії в різних районах уже вводили обмеження для туристів. Зокрема, в місті Чінкве-Терре заборонили ходити у в'єтнамках або так званих "фліп-флоп" береговою лінією. А в Венеції ввели влітку плату для мандрівників, які хочуть відвідати місто.
З позитивних нововведень є стартап LuggageHero, який дозволяє залишити багаж у партнерських магазинах і барах.
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