У Нью-Йорку відкриють незвичайний парк для туристів

У Нью-Йорку планують відкрити для туристів незвичайний парк – "Маленький острів". Він буде розташований у західній частині Мангеттена з панорамою міста.

Це буде бетонна конструкція у формі тюльпана на основі 132 колон. Про це повідомляє AFAR.

afar.com

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У парку будуть пагорби, газони і майже 100 видів дерев і чагарників. Тут побудують амфітеатр на 700 осіб, де відбуватимуться живі виступи і освітні семінари протягом всього року. Частина квитків на них коштуватиме орієнтовно 30 доларів, деякі заходи проведуть безкоштовно.

afar.com

afar.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше археологи виявили на заході від популярного серед туристів Єрусалиму в Ізраїлі одне з найбільших міст епохи неоліту в світі.

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