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21 листопада • оновлено в 16:42
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У Нью-Йорку відкриють незвичайний парк для туристів

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У Нью-Йорку планують відкрити для туристів незвичайний парк – "Маленький острів". Він буде розташований у західній частині Мангеттена з панорамою міста.

Це буде бетонна конструкція у формі тюльпана на основі 132 колон. Про це повідомляє AFAR.

У Нью-Йорку відкриють незвичайний парк для туристів

afar.com

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У парку будуть пагорби, газони і майже 100 видів дерев і чагарників. Тут побудують амфітеатр на 700 осіб, де відбуватимуться живі виступи і освітні семінари протягом всього року. Частина квитків на них коштуватиме орієнтовно 30 доларів, деякі заходи проведуть безкоштовно.

У Нью-Йорку відкриють незвичайний парк для туристів

afar.com

У Нью-Йорку відкриють незвичайний парк для туристів

afar.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше археологи виявили на заході від популярного серед туристів Єрусалиму в Ізраїлі одне з найбільших міст епохи неоліту в світі.

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Автор
Марія Дідик
Місце
США
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