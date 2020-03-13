Головна Новини
13 березня • оновлено в 13:27
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

У небі над Сіднеєм з'явилася величезний напис "мийте руки": яскраве відео

781
Читати матеріал російською

12 березня в небі неподалік від затоки Порт-Джексон в центрі Сіднея з'явився напис "Мийте руки".

Невідомо, хто організував повітряне нагадування. OBOZREVATEL пропонує читачам побачити яскраве відео.

У небі над Сіднеєм з'явилася величезний напис "мийте руки": яскраве відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевищила 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

Також президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич заявив, що українці почали відмовлятися від подорожей, а авіакомпанії скасовувати рейси через коронавірус.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги