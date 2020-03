У небі над Сіднеєм з'явилася величезний напис "мийте руки": яскраве відео

12 березня в небі неподалік від затоки Порт-Джексон в центрі Сіднея з'явився напис "Мийте руки".

Невідомо, хто організував повітряне нагадування. OBOZREVATEL пропонує читачам побачити яскраве відео.

"Wash hands" has been written in the sky in Sydney. #coronavirusaustralia pic.twitter.com/qDM4tpp0wX