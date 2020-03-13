У небі над Сіднеєм з'явилася величезний напис "мийте руки": яскраве відео

12 березня в небі неподалік від затоки Порт-Джексон в центрі Сіднея з'явився напис "Мийте руки".

Невідомо, хто організував повітряне нагадування. OBOZREVATEL пропонує читачам побачити яскраве відео.

"Wash hands" has been written in the sky in Sydney. #coronavirusaustralia pic.twitter.com/qDM4tpp0wX - Amelia McGuire (@ameliamcguiree) March 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевищила 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

Також президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич заявив, що українці почали відмовлятися від подорожей, а авіакомпанії скасовувати рейси через коронавірус.

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