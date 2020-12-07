У МЗС розповіли, як працюватимуть аеропорти в разі локдауну
Введення жорсткого карантину (локдауну) в країні закордонному відпочинку українців не завадить – аеропорти в Україні будуть працювати.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. До того ж чиновник зазначив, що остаточне рішення щодо локдауну в уряді не ухвалено.
"Але моя позиція як міністра закордонних справ полягає в тому, що в разі введення локдауну, я вважаю недоцільним вводити заборону на в'їзд іноземців в Україну і закривати аеропорти, як ми робили це навесні", – сказав він.
Дипломат пояснив, що навесні закривали повітряний простір, щоб не допустити потрапляння вірусу в країну. Але зараз COVID-19 вже в Україні й немає сенсу закривати аеропорти.
"Вірус уже є всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", – повідомив він.
Кулеба підкреслив, що рішення про введення локдауну в Кабінеті міністрів ухвалюватимуть спільно, але пообіцяв максимально збалансоване рішення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що в Україні не будуть посилювати карантин до кінця грудня, але збираються це зробити вже з початку січня 2021 року.
Раніше президент України Володимир Зеленський виключив введення локдауну в грудні 2020 року.
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов запевнив, що до кінця 2020 року Україна не повернеться в карантин вихідного дня для стримування поширення коронавірусу.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припустив, що під час локдауну, який Кабінет міністрів може ввести на початку січня 2021, будуть працювати церкви, готелі й гірськолижні курорти.
Відзначимо, що українців обурила ідея влади щодо локдауну в січні.