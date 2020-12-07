У МЗС розповіли, як працюватимуть аеропорти в разі локдауну

Введення жорсткого карантину (локдауну) в країні закордонному відпочинку українців не завадить – аеропорти в Україні будуть працювати.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. До того ж чиновник зазначив, що остаточне рішення щодо локдауну в уряді не ухвалено.

"Але моя позиція як міністра закордонних справ полягає в тому, що в разі введення локдауну, я вважаю недоцільним вводити заборону на в'їзд іноземців в Україну і закривати аеропорти, як ми робили це навесні", – сказав він.

Дипломат пояснив, що навесні закривали повітряний простір, щоб не допустити потрапляння вірусу в країну. Але зараз COVID-19 вже в Україні й немає сенсу закривати аеропорти.

"Вірус уже є всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", – повідомив він.

Кулеба підкреслив, що рішення про введення локдауну в Кабінеті міністрів ухвалюватимуть спільно, але пообіцяв максимально збалансоване рішення.

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