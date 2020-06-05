У МЗС пояснили, що чекає на українців за кордоном після скасування карантину

У кожній країні різні правила дотримання епідеміологічних заходів для туристів, тому українцям, які зібралися подорожувати після карантину, потрібно бути готовим їх дотримуватися.

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Про це 5 червня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

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"В'їжджаючи до іншої держави, громадянин погоджується дотримуватися правил цієї країни. В кожній країні вони різні, десь потрібно зробити тест, десь пройти двотижневу самоізоляцію. Вирушаючи в подорож, кожен громадянин повинен розуміти, що його чекає (в тій чи іншій країні)", – зазначив він.

Також він розповів, що після повернення українці мають зареєструватися в додатку "Дія" та пройти двотижневу самоізоляцію, або відправитися на обсервацію.

"Але з часом ці правила можуть бути ослаблені, якщо буде стабілізуватися епідеміологічна ситуація", – додав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці вже з 1 липня зможуть відправитися відпочивати до Греції за умови стабільної епідеміологічної ситуації в двох країнах.

Нагадаємо, що з 15 червня Україна планує відновити міжнародне авіасполучення.

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