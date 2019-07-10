Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

У Москві жорстоко вбили стюардесу: подробиці, фото і відео

11.4т Читати матеріал російською

У Москві 10 липня знайшли тіло жорстоко вбитої 23-річної стюардеси в номері готелю "Внуково-Вілладж" (Vnukovo Village).

За даними Слідчого комітету РФ, порушено кримінальну справу за статтею 105 КК РФ "Вбивство" (щоб подивитися відео з місця події, проскрольте до кінця сторінки).

Слідчі уточнили, що дівчина померла від удушення. Криміналісти зайнялися допитом співробітників готелю. За даними Telegram-каналу LifeShot, загиблою виявилася уродженка Набережних Човнів Альбіна Мухамедзянова.

Вбита стюардеса

Вбита стюардеса

Новини
В Одесі охоронець клубу одним ударом убив відвідувача: з'явилося відео

"Переїхати вона захотіла тоді, коли дізналася, що у мене знайома літає, в перервах відпочиває – стюардеси ж коли в перельотах затримуються, відпочивають. Їй це все подобалося. Їй дівчини запропонували піти на стюардесу, вона погодилася. Вона працювала стюардесою місяці 3, не більше. У Москві вона жила десь 3-4 місяці. Я думаю, що вона когось собі знайшла в Москві", – розповіла подруга загиблої.

Убита стюардеса працювала в російській чартерній авіакомпанії "I FLY", де вже відреагували на подію, висловивши співчуття родичам.

Загибла стюардеса

Загибла стюардеса

За інформацією РЕН ТВ, Альбіна за два дні до смерті заселилася в номер на двох з чоловіком на ім'я Микита Зенін. Незадовго до вбивства підозрюваний продовжив дату виїзду. Імовірно в момент, коли дівчина померла, він відправився в напрямку ресторану, сів у таксі й поїхав. Ця інформація перевіряється слідчими. Чоловіка оголосили в розшук.

Тіло було знайдено співробітниками готелю у ванній, яка була наповнена водою. Дівчина була в одязі. За попередніми даними, підозрюваний часто зупинявся з нею в цьому закладі, де вони проводили по 6-12 годин.

Альбіна Мухамедзянова

Альбіна Мухамедзянова

Альбіна Мухамедзянова

Альбіна Мухамедзянова

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на популярному курорті в Афінах було знайдено тіло 30-річної російської туристки. Дівчина померла при загадкових обставинах.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Москва
Теги
вбивство Новини Росії туризм
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
28
4
Смішно
0
Цікаво
20
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel