У Москві жорстоко вбили стюардесу: подробиці, фото і відео

У Москві 10 липня знайшли тіло жорстоко вбитої 23-річної стюардеси в номері готелю "Внуково-Вілладж" (Vnukovo Village).

За даними Слідчого комітету РФ, порушено кримінальну справу за статтею 105 КК РФ "Вбивство" (щоб подивитися відео з місця події, проскрольте до кінця сторінки).

Слідчі уточнили, що дівчина померла від удушення. Криміналісти зайнялися допитом співробітників готелю. За даними Telegram-каналу LifeShot, загиблою виявилася уродженка Набережних Човнів Альбіна Мухамедзянова.

Вбита стюардеса

"Переїхати вона захотіла тоді, коли дізналася, що у мене знайома літає, в перервах відпочиває – стюардеси ж коли в перельотах затримуються, відпочивають. Їй це все подобалося. Їй дівчини запропонували піти на стюардесу, вона погодилася. Вона працювала стюардесою місяці 3, не більше. У Москві вона жила десь 3-4 місяці. Я думаю, що вона когось собі знайшла в Москві", – розповіла подруга загиблої.

Убита стюардеса працювала в російській чартерній авіакомпанії "I FLY", де вже відреагували на подію, висловивши співчуття родичам.

Загибла стюардеса

За інформацією РЕН ТВ, Альбіна за два дні до смерті заселилася в номер на двох з чоловіком на ім'я Микита Зенін. Незадовго до вбивства підозрюваний продовжив дату виїзду. Імовірно в момент, коли дівчина померла, він відправився в напрямку ресторану, сів у таксі й поїхав. Ця інформація перевіряється слідчими. Чоловіка оголосили в розшук.

Тіло було знайдено співробітниками готелю у ванній, яка була наповнена водою. Дівчина була в одязі. За попередніми даними, підозрюваний часто зупинявся з нею в цьому закладі, де вони проводили по 6-12 годин.

Альбіна Мухамедзянова

Альбіна Мухамедзянова

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на популярному курорті в Афінах було знайдено тіло 30-річної російської туристки. Дівчина померла при загадкових обставинах.

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