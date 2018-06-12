У Китаї виловили рибу-мутанта: опубліковано відео

У місті Гуйян китаєць зловив рибу-мутанта з головою голуба.

Свій незвичайний улов чоловік зняв на відео, повідомляє The Mirror.

Дивна форма риби зацікавила перехожих, і вони почали фотографувати рідкісну істоту на камери телефонів. Відзначається, що китаєць швидше за все виловив білого амура - прісноводну рибу сімейства коропових.

Чоловік пошкодував рибу і випустив її назад в річку, тому точно дізнатися про походження мутанта вже не вийде.

Як повідомляв Obozrevatel Travel, в Австрії туристи зіткнулися з загадковою істотою, яка сповзала по стіні печери.