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У Китаї виловили рибу-мутанта: опубліковано відео

2.2тЧитати новину російською

У місті Гуйян китаєць зловив рибу-мутанта з головою голуба.

Свій незвичайний улов чоловік зняв на відео, повідомляє The Mirror.

Дивна форма риби зацікавила перехожих, і вони почали фотографувати рідкісну істоту на камери телефонів. Відзначається, що китаєць швидше за все виловив білого амура - прісноводну рибу сімейства коропових.

Чоловік пошкодував рибу і випустив її назад в річку, тому точно дізнатися про походження мутанта вже не вийде.

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Як повідомляв Obozrevatel Travel, в Австрії туристи зіткнулися з загадковою істотою, яка сповзала по стіні печери.

Місце
Китай
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