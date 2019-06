У Китаї побудували найбільший аеропорт в світі: вражаючі фото та відео

У Пекіні завершилося будівництво найбільшого аеропорту в світі, який назвали Дасін. Він розташований в 46 кілометрах від центру столиці Китаю, а його площа становить один мільйон квадратних метрів.

Крім того, він позиціонується як "найскладніший інженерний проект терміналу в світі". OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити вражаючі фото та відео аеропорту.

Дасін став найбільшою в світі будівлею, побудованою без структурних швів. Аеропорт буде введений в експлуатацію 30 вересня 2019 року. Планується, що він обслуговуватиме 72 мільйони пасажирів до 2025 року і 100 мільйонів пасажирів до 2040 року.

За формою будівля нагадує фенікса - архітектори хочуть пов'язати будівлі нового аеровокзалу з уже існуючим аеропортом Шоуду, форма якого нагадує іншу міфічну тварину - китайського дракона.

Construction phase of Beijing Daxing International Airport, the second major airport in the capital, is complete #PKX #BJNewAirport https://t.co/gvsbzMQft5 pic.twitter.com/mLIs8TQrSV - CGTN (@CGTNOfficial) June 30, 2019

On 2019.6.30, Beijing Daxing International Airport is now completed after four and half years construction. The airport is scheduled to open on Sept 30. pic.twitter.com/pi652I6aBb - ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) June 30, 2019

More than 60 airlines from both Chinese and overseas fleets are planning to operate in the Beijing Daxing International Airport. China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and China United are among them. https://t.co/2UBG08PLnW pic.twitter.com/7OY0ooAbSC - Global Times (@globaltimesnews) June 30, 2019

Construction of the Beijing Daxing International Airport has just finished, five years are the project began in 2014. It is now in the preparatory stages of the airport's operation. The airport is located 46 km south of Beijing city.

. #China #ChinaBusiness #ChinaStrategist pic.twitter.com/nQ7FjhPTzV - Leonie McKeon (@LeonieCN) June 30, 2019

From the control tower to the terminal building, all key facilities of the newly-built Beijing Daxing International Airport are receiving the state appraisal this week. #airport https://t.co/Z1ust8V7Jb pic.twitter.com/39mzQjRrDn - China Daily (@ChinaDaily) June 28, 2019

The #Beijing Daxing International #Airport lit up the sky during a test of the airport 's lighting systems. pic.twitter.com/JF1y48Hocl - ShanghaiEye (@ShanghaiEye) June 28, 2019

