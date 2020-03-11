У Кенії браконьєри вбили рідкісних тварин

У заповіднику кенійського округу Гарісса браконьєри вбили рідкісну самку білого жирафа та її дитинча.

Після їх загибелі в заповіднику залишився лише один жираф білого забарвлення - син убитої самки. Про це повідомляє газета The Daily Telegraph.

The Daily Telegraph

"Ми єдина організація в світі, яка опікується білими жирафами. Те, що відбулося стало трагедією на шляху до збереження рідкісних і унікальних представників виду", - заявив керуючий заповідником Мухаммед Ахмеднур.

Він підкреслив, що мисливці вбили останню в світі самку білого жирафа.

Як раніше писав OBOZREVATEL, чотири комодських варана влаштували 10-хвилинний видовищний бій за територію. Спершу варани розбилися на пари, вони нападали один на одного, вставали на задні лапи, кусалися і дряпалися, намагаючись підім'яти супротивника під себе.

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