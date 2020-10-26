У Катарі в літаку виявили мертве немовля і примусово оглянули всіх жінок

У столиці Катару Досі у вбиральні літака виявили мертву новонароджену дитину. Співробітники авіакомпанії Qatar Airways затримали рейс і відправили всіх жінок на ньому на медогляд, аби з’ясувати, котра з них могла бути матір’ю немовляти.

Водночас влада Австралії (більшість пасажирок на борту були австралійками) обурилася діями авіаперевізника, заявивши, що громадянок оглядали без їхньої згоди й піддавали стресу. Про випадок, який трапився ще на початку жовтня, але набув розголосу тільки 25-го – після виходу розслідування на австралійському ТБ, повідомляє The Guardian.

Зокрема, один із пасажирів літака розповів виданню, що десь через три години після планованого часу злету представники авіакомпанії попросили жінок на борту зійти з рейсу. Пізніше їх повернули, однак ті були "дуже засмучені".

"Одна точно плакала, вони обговорювали, що трапилося, і казали, що це було неприпустимо й огидно", – прокоментував він.

За його словами, пасажирки літака зізналися, що їх відвели до лікарки-гінеколога, яка просила роздягнутися догола, а після цього провела огляд, аби визначити, хто з них нещодавно народжував. Відбувалося все без їхньої на те згоди й попередження.

У Міністерстві закордонних справ і торгівлі Австралії повідомлення про медогляд австралійок назвали питанням "серйозної стурбованості". Крім того, звернулися до влади Катару за поясненнями інциденту.

Однак в Qatar Airways виданню заявили, що не можуть коментувати його, й що жодна з пасажирок рейсу до них не зверталася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні в аеропорту Торонто приземлився український літак із 38 мертвими цуценятами. Загалом на борту перевозили понад 500 тварин – собак і кішок. У МАУ запевнили, що зі скаргами до них ніхто не звертався.