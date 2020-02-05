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7 лютого • оновлено в 09:40
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У Канаді через жарт про коронавірус посадили літак

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Літак канадської авіакомпанії WestJet, який виконував рейс із Торонто до Ямайки, повернувся в аеропорт вильоту через жарт одного з пасажирів про те, що він заражений коронавірусом 2019-nCoV.

Про це повідомив телеканал CBC із посиланням на поліцію.

У Канаді через жарт про коронавірус посадили літак

pexels.com

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Пасажир жартома розповів екіпажу, що нещодавно повернувся з Китаю, де заразився коронавірусом. Цю інформацію передали капітанові повітряного судна, і той ухвалив рішення повернутися в Торонто. На борту літака перебували 243 пасажири.

У Канаді через жарт про коронавірус посадили літак

cbc.ca

29-річний чоловік був заарештований, йому висунули звинувачення в заподіянні шкоди авіакомпанії.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в РБНО заявили, що в Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу. Втім, вже приблизно за 10-14 днів буде готова українська тест-система для діагностики хвороби.

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Автор
Марія Дідик
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