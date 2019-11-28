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У Харкові тисячі пасажирів застрягли в аеропорту: названо причину авіаколапсу

6.1т
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У четвер, 28 листопада, в Міжнародному аеропорту "Харків" застрягли тисячі туристів, які не змогли відправитися своїм рейсом до пункту призначення.

У пресслужбі повідомили, що це пов'язано зі складними метеорологічними умовами, оскільки весь день у місті був сильний туман.

"Шановні пасажири та відвідувачі аеропорту "Харків"! У зв'язку зі складними метеоумовами (туман) станом на 28.11.2019 в розкладі виконання рейсів аеропорту "Харків" є зміни", – йдеться у повідомленні.

Туризм – в Харкові затримали і скасували рейси

Туризм – в Харкові затримали і скасували рейси

pixabay (ілюстрація)

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Рейси, які було скасовано або відкладено:

  • Харків-Стамбул TK 1474 (Turkish Airlines): затримано до 12:05;

  • Харків-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air): скасовано;

  • Харків-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines): затримано до 18:00;

  • Харків-Київ PS 026 (МАУ): скасовано;

  • Харків-Варшава LO 762 (LOT): скасовано;

  • Харків-Львів PQ 163 (SkyUp Airlines): затримано до 19:55.

  • Стамбул-Харків TK 1473 (Turkish Airlines): затримано до 10:45;

  • Дортмунд-Харків W6 6942 (Wizz Air): прибув на запасний аеродром в аеропорт "Бориспіль";

  • Стамбул-Харків PC 427 (Pegasus Airlines): прибув на запасний аеродром в аеропорт "Бориспіль";

  • Київ-Харків PS 025 (МАУ): скасовано;

  • Варшава-Харків LO 761 (LOT): скасовано;

  • Прага-Харків PQ 894 (SkyUp Airlines): затримано до 19:15;

  • Львів-Харків PQ 164 (SkyUp Airlines): затримано до 00:05 (29.11.2019).

"Просимо Вас заздалегідь перевіряти всю актуальну інформацію про приліт і виліт Ваших рейсів на онлайн-табло на сайті аеропорту. У разі зміни розкладу пасажирам необхідно звертатися до авіаперевізників, або за місцем придбання квитка/туру", – повідомили в аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 листопада в аеропорту Львова сталася надзвичайна подія з літаком МАУ – він з'їхав зі злітно-посадкової смуги. НП сталася через складні погодні умови.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна Харків
Теги
затриманий рейс туризм подорожі Подорожі Європою подорожі Україною погода літак
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Нам как то фиолетово
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Dell Alex
Dell Alex
Ivani Rezo, иди домой, тут водки нет )))
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