У готелях Туреччини заборонили новорічні розважальні програми

У Туреччині заборонили проводити новорічні вечірки та інші розважальні заходи на території готелів.

Про це повідомляється на офіційному сайті МВС Туреччини. У тексті йдеться, що перед Новим роком деякі готелі активно рекламували й продавали святкові турпакети, в які входили вечеря, музична та розважальна програма. І все це всупереч раніше вжитим заходам у межах боротьби з COVID-19, які передбачають заборону на проведення подібних заходів.

Територія готелю в Туреччині apltravel.ua

У зв'язку з цим у повідомленні підкреслили такі моменти:

Святкування Нового року в готелях і ресторанах при них заборонено. Йдеться про бали, розважальні програми з ведучими та музикантами, вечірки, шоу та гала-вечері.

Заборонена реклама подібних заходів і продаж турів із новорічними заходами.

Заборонена будь-яка розважальна програма з музикою і танцями (й до 22:00 теж), після 22:00 в готелях не може бути ніякого музичного супроводу, зокрема в ресторанах, житлових приміщеннях та інших залах.

Заборонено скупчення людей у готелях і ресторанах при них.

Вечірка біля готелю в Туреччині hotway.com.ua

14 грудня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про введення цілодобової комендантської години в Туреччині на новорічні свята: з 21.00 31 грудня до 05.00 4 січня.

Крім того, раніше уряд країни призупинив роботу лазень, саун, басейнів, спортзалів. У торгових центрах кількість покупців обмежували за допомогою цифрового коду. А кафе і ресторанам дозволили роботу тільки на винос.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на курортах Єгипту також заборонили проводити новорічні вечірки. Порушникам будуть загрожувати штрафи, а за дотриманням заборони стежитимуть "таємні уповноважені" Мінтуризму країни.