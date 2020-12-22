У готелях Туреччини заборонили новорічні розважальні програми

Юля Ухіна Новини 11:59, 22.12.2020 Оновлено: 12:20, 22.12.2020

У Туреччині заборонили проводити новорічні вечірки та інші розважальні заходи на території готелів.

Про це повідомляється на офіційному сайті МВС Туреччини. У тексті йдеться, що перед Новим роком деякі готелі активно рекламували й продавали святкові турпакети, в які входили вечеря, музична та розважальна програма. І все це всупереч раніше вжитим заходам у межах боротьби з COVID-19, які передбачають заборону на проведення подібних заходів.

Територія готелю в Туреччині
apltravel.ua

У зв'язку з цим у повідомленні підкреслили такі моменти:

  • Святкування Нового року в готелях і ресторанах при них заборонено. Йдеться про бали, розважальні програми з ведучими та музикантами, вечірки, шоу та гала-вечері.

  • Заборонена реклама подібних заходів і продаж турів із новорічними заходами.

  • Заборонена будь-яка розважальна програма з музикою і танцями (й до 22:00 теж), після 22:00 в готелях не може бути ніякого музичного супроводу, зокрема в ресторанах, житлових приміщеннях та інших залах.

  • Заборонено скупчення людей у готелях і ресторанах при них.

Вечірка біля готелю в Туреччині
hotway.com.ua

14 грудня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про введення цілодобової комендантської години в Туреччині на новорічні свята: з 21.00 31 грудня до 05.00 4 січня.

Крім того, раніше уряд країни призупинив роботу лазень, саун, басейнів, спортзалів. У торгових центрах кількість покупців обмежували за допомогою цифрового коду. А кафе і ресторанам дозволили роботу тільки на винос.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на курортах Єгипту також заборонили проводити новорічні вечірки. Порушникам будуть загрожувати штрафи, а за дотриманням заборони стежитимуть "таємні уповноважені" Мінтуризму країни.

Коментувати
Travel Новини

Дивіться також

ДБР зобов'язали відкрити провадження проти Зеленського через смерть морпіха Журавля на Донбасі

Заробляв по 4,4 млн грн на місяць: претендент на крісло міністра енергетики Вітренко вперше показав декларацію

У Запоріжжі будівлю облради "захопили" люди в камуфляжі. Фото

"Слуги" захотіли скасувати штрафи за російську мову в сфері обслуговування

Новий штам коронавірусу вже потрапив в Україну, – інфекціоніст