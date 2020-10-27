У Єгипті – про напад акули на сім'ю українців: вона вела себе неприродньо вороже

Акула, яка покусала сім'ю українців в Єгипті, вела себе неприродньо агресивно.

Про це заявив міністр охорони навколишнього серед країни Ясмін Фуад посилаючись на відео, зняте водолазом в районі нападу, передає Egypt Independent.

За його словами, на ньому видно, що тварина проявила ворожість до людей, що є ненормальною поведінкою.

Фуад зазначив, що вже створено робочу групу для розслідування обставин всіх обставин події.

Також відомство вирішило зупинити будь-яку діяльність людей в районі нападу акули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в єгипетському Шарм-ель-Шейху під час підводної екскурсії на сім'ю українців напала акула. Найбільше постраждав 12-річний хлопчик, який в результаті позбувся руки.

У туроператора уточнили, що подія трапилася на території заповідника "Рас-Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена, починаючи з 1 листопада 2019 року. Постраждалі українські туристи знали про заборону підводного купання і придбали послугу у третіх осіб.

У міністерства охорони навколишнього середовища Єгипту припустили, що українці зазнали нападу океанічної довгокрилої акули (Oceanic Whitetip Shark), розмір якої сягав близько 2 метрів.