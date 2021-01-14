У Єгипті оголосили про грандіозні знижки для туристів взимку: на чому можна заощадити

В Єгипті запускають програму знижок на авіаквитки та готелі для місцевих й іноземних мандрівників. Так, вона буде діяти з 15 січня до кінця лютого 2021-го.

Про це повідомляє видання Egypt Independent. За словами інсайдерів, ініціатива "Насолоджуйтеся взимку у Єгипті" була створена з метою відродити туристичну галузь в країні. Програма буде стосуватися також і вартості екскурсій.

Куди можна буде літати дешевше

З 15 січня і до кінця лютого будуть знижені ціни на внутрішні рейси, щоб з'єднати туристичні міста в Єгипті: з Каїра в Луксор, Асуан, Шарм-ель-Шейх, Табу, Хургаду і Марса-Алам, а також з Олександрії в Луксор і Асуан.

Повідомляється, що ціни на авіаквитки з Каїра та Олександрії будуть доступні за фіксованою ціною 1500 єгипетських фунтів (2670 гривень) до Луксора і Асуана, 1800 єгипетських фунтів до Шарм-ель-Шейха, Хургади і Таби і 2000 єгипетських фунтів – до Марса Алам. У вартість квитків також включені податки, які однакові для єгиптян та іноземців.

В Єгипті запускають програму знижок на авіаквитки finder.com.au

За словами голови та генерального директора EgyptAir Holding Company Рошді Закарії, пропозиціями польотів буде керувати національний перевізник EgyptAir, який також надав 20-відсоткову знижку на всі міжнародні рейси в Єгипет і назад.

Знижки в готелях і музеях

Крім того, Єгипетська готельна асоціація готується оголосити назви і ціни готелів, що беруть участь в ініціативі. Готелі будуть надавати знижки на номери, продовжуючи працювати на 50 відсотків своєї місткості.

Готель в Єгипті turbloknot.com

Зазначається, що частина ініціативи включає 50-процентну знижку на вхідні квитки в археологічні пам'ятники і музеї в провінціях Кена, Луксор і Асуан в січні та лютому.

Раніше Єгипет посилив контроль за тестами туристів на COVID-19.

З 1 грудня в країні ввели нові карантинні правила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині заборонили проводити новорічні вечірки та інші розважальні заходи на території готелів.