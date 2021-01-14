У Єгипті оголосили про грандіозні знижки для туристів взимку: на чому можна заощадити

В Єгипті запускають програму знижок на авіаквитки та готелі для місцевих й іноземних мандрівників. Так, вона буде діяти з 15 січня до кінця лютого 2021-го.

Про це повідомляє видання Egypt Independent. За словами інсайдерів, ініціатива "Насолоджуйтеся взимку у Єгипті" була створена з метою відродити туристичну галузь в країні. Програма буде стосуватися також і вартості екскурсій.

З 15 січня і до кінця лютого будуть знижені ціни на внутрішні рейси, щоб з'єднати туристичні міста в Єгипті: з Каїра в Луксор, Асуан, Шарм-ель-Шейх, Табу, Хургаду і Марса-Алам, а також з Олександрії в Луксор і Асуан.

Повідомляється, що ціни на авіаквитки з Каїра та Олександрії будуть доступні за фіксованою ціною 1500 єгипетських фунтів (2670 гривень) до Луксора і Асуана, 1800 єгипетських фунтів до Шарм-ель-Шейха, Хургади і Таби і 2000 єгипетських фунтів – до Марса Алам. У вартість квитків також включені податки, які однакові для єгиптян та іноземців.

За словами голови та генерального директора EgyptAir Holding Company Рошді Закарії, пропозиціями польотів буде керувати національний перевізник EgyptAir, який також надав 20-відсоткову знижку на всі міжнародні рейси в Єгипет і назад.

Крім того, Єгипетська готельна асоціація готується оголосити назви і ціни готелів, що беруть участь в ініціативі. Готелі будуть надавати знижки на номери, продовжуючи працювати на 50 відсотків своєї місткості.

Зазначається, що частина ініціативи включає 50-процентну знижку на вхідні квитки в археологічні пам'ятники і музеї в провінціях Кена, Луксор і Асуан в січні та лютому.

Раніше Єгипет посилив контроль за тестами туристів на COVID-19.

З 1 грудня в країні ввели нові карантинні правила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині заборонили проводити новорічні вечірки та інші розважальні заходи на території готелів.