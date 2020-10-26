У Єгипті акула напала на родину українців, дитина позбулася руки

Юрій Сергієнко Новини 23:16, 26.10.2020 Оновлено: 23:38, 26.10.2020

У Єгипті на сім'ю українців напала акула. Найбільше постраждав 12-річний хлопчик, який у результаті позбувся руки.

Інцидент трапився під час снорклінґу (вид плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою, під час якого можна спостерігати за підводним життям), повідомляється на сторінці Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.

"У Єгипті під час снорклінґу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім'я. 12-річний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну серйозну операцію, завтра – друга. Поранену руку врятувати не вдалося", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що це вже не перший випадок, коли відпочивальники, незважаючи на застереження туроператорів, купують у місцевих екстремальні тури. А для цього потрібен окремий страховий поліс.

Зараз лікування взяв на себе єгипетський уряд, уся потрібна допомога надається. Посольство постійно на зв'язку з рідними потерпілих.

"Закликаємо всіх туристів бути максимально обережними в країні перебування, завчасно ознайомитися з правилами безпеки, брати екстремальні тури в ліцензованих туроператорів або їхніх локальних офіційних партнерів", – додали в держагентстві.

Facebook Держагентства розвитку туризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у єгипетській Олександрії 11 людей загинули, намагаючись урятувати 5-річну дитину, яка тонула.

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