У Дубаї вводять нові обмеження для туристів: що змінилося

У Дубаї до кінця лютого ввели нові обмеження для туристів. Так, заплановано закриття популярних закладів, а також зниження кількості постояльців у готелях.

Зміни пов'язані з погіршенням епідемічної ситуації через коронавірус. Про це повідомляє видання Khaleej Times.

Як стало відомо, до 28 лютого в Дубаї закриють всі бари та паби. Крім того, в ресторанах і кафе заборонять проводити розважальні заходи, тому вони працюють тільки до першої години ночі.

Також у закладах за стіл пускатимуть не більше семи осіб, а в кафе – не більше чотирьох. А сама меблі будуть розставлені в трьох метрах одне від одного.

Відзначимо, що також знижена кількість постояльців у готелях, басейнах, пляжах і торгових центрах – до 70% від загальної місткості.

Відповідно до джерела, кінотеатри, пам'ятки і спортивні об'єкти можна буде заповнювати відвідувачами не більше ніж на половину.

Нагадаємо, що з жовтня 2020 року туристи, які прилітають з України в ОАЕ не тільки повинні надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 96 годин, але і пройти повторний безкоштовний тест в аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 лютого свої кордони для туристів відкриє Грузія. Відомо, що з середини березня вона залишалася закритою для регулярних рейсів з інших країн.