У Чорногорії відбулася виставка "Класика майбутнього"

Зараз в Чорногорії проходить виставка сучасного українського мистецтва "Класика майбутнього" художника UDRA (Олександр втік), організована Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM за підтримки Посольства України в Чорногорії.

Проект заснований ТЦ "Домосфера", реалізований STUDIORAR.

28 листопада виставка відкрилася в Арт-павільйоні Асоціації художників Чорногорії в столиці Подгориці, а 12 грудня експозиція переїхала в культурну столицю країни Котор, де триватиме до кінця року в культурному центрі "Nikola Djurkovic".

На початку проекту відбулася прес-конференція, на якій виступили президент Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM Тетяна Колесніченко, тимчасовий повірений у справах України в Чорногорії Наталія Фіялко і глава Асоціації художників Чорногорії Ігор Раксевіч.

На відкритті виставки в Которі гостей вітав автор виставки Олександр втік, консул П осольства України в Чорногорії Михайло Шматов, директор культурного центру "Nikola Djurkovic" Тетяна Ільці-Мільеновіч і прези д ент ADRUM Тетяна Колесніченко.

На презентаціях в Подогоріце і Которе були присутні видатні чорногорські художники, культурна і бізнес-еліта, представники влади Чорногорії та дипломатичних місій інших держав, українська діаспора Чорногорії.

Проект отримав широкий резонанс в ЗМІ і суспільстві, як нове явище в сучасному мистецтві, яке піднімає незвичайними арт-рішеннями актуальні світові проблеми екології, відповідального виробництва і відповідального споживання. Ці теми дуже близькі Чорногорії як екологічної країні, тому суспільство особливо чутливо відреагувало на експозицію.

"Класика майбутнього" включає в себе художні образи, що відображають тенденції сучасного суспільства: естетичність, екологічність, відповідальне виробництво і споживання.

Виставка складається з чотирьох розділів: "Інша планета", "Віртуальна реальність", "Паралельний світ", "Майбутнє". У кожної картини є QR-код, за допомогою якого глядач може розширити свої враження від мистецтва доповненою реальністю.

На полотнах представлені образи сучасного мистецтва, що поєднують прогресивний розвиток суспільства і застереження про те, що може статися, якщо не йти по шляху відповідального і завбачливого ставлення до екології.

Пошук інших планет може стати необхідністю; простими і зараз доступні радощами, такими як пробіжка, здорова їжа або відпочинок на морі можна буде насолодитися тільки у віртуальній реальності; чисте повітря стане рідкістю, а особистість людини відвідуватиметься в Андроїдні тіла, тому що людство втратить дітородну функцію.

Це фантазії на тему сьогодення, яке завтра може стати реальністю. Нещодавно проект з великим успіхом експонувався в Національному музеї Тараса Шевченка, критики і медіа назвали його новим напрямком в сучасному мистецтві.

Для створення образів були обрані предмети фабрик, п редставленние в ТЦ "Домосфера", які дотримуються екологічних принципів виробництва. А саме: вживання вторинної деревини та сухих дерев, використання фарб на водній основі, проектування меблів і упаковки, які піддаються ресайклінгу, використання сонячної енергії, організація практично безвідходного процесу, в якому із залишків сировини виготовляють посуд, іграшки, декор і т.п.

Художні образи проекту розроблені за ініціативою ТЦ "Домосфера".

Проект створений промоушен і продакшен STUDIORAR.

Автор - художник і режисер UDRA (Олександр втік).

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