У Британії зробили важливу заяву про візи для українців через Brexit

Великобританія не буде скасовувати візовий режим для України після виходу з Європейського союзу.

Про це заявила послиня Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у ефірі телеканалу "1+1".

"Питання безвізу не політичне, а безпеки кордонів. А безпека кордонів – це причина, чому Великобританія не брала участі в Шенгенській угоді. І ця політика не змінилася. Отже, після того, як ми покинемо ЄС, візовий режим для українців продовжиться. Змін не буде", – підкреслила дипломатка.

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Сіммонс також сказала, що Великобританія не збирається найближчим часом відкривати візовий центр в Україні. Як і раніше, всі заявки розглядатиме регіональний візовий центр у Варшаві.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 31 січня підпише указ, яким введе безвізовий режим для громадян Великобританії.

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