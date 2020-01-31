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31 січня • оновлено в 16:42
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У Британії зробили важливу заяву про візи для українців через Brexit

1.8т
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Великобританія не буде скасовувати візовий режим для України після виходу з Європейського союзу.

Про це заявила послиня Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у ефірі телеканалу "1+1".

У Британії зробили важливу заяву про візи для українців через Brexit
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"Питання безвізу не політичне, а безпеки кордонів. А безпека кордонів – це причина, чому Великобританія не брала участі в Шенгенській угоді. І ця політика не змінилася. Отже, після того, як ми покинемо ЄС, візовий режим для українців продовжиться. Змін не буде", – підкреслила дипломатка.

У Британії зробили важливу заяву про візи для українців через Brexit

Скриншот відео

Сіммонс також сказала, що Великобританія не збирається найближчим часом відкривати візовий центр в Україні. Як і раніше, всі заявки розглядатиме регіональний візовий центр у Варшаві.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 31 січня підпише указ, яким введе безвізовий режим для громадян Великобританії.

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Автор
Марія Дідик
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Новиков Алек
Новиков Алек
вроде как лучшие друзья послали укру на куй
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Новиков Алек, Сущеглупый холоп, читай внимательнее - "не будет отменять визовый режим для Украины после выхода из Европейского союза". А "региональные визовые центры" Британии - есть только в станах ЕС. Понял тундра лапотная?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
в шароварах нельзя ...
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