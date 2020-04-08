У Британії мандрівникам готові платити $10 тисяч на місяць: подробиці

Британський сайт люксових речей HushHush опублікував вакансію мандрівника з зарплатою у 2,5 тисячі доларів тиждень (10 тисяч доларів в місяць. – Ред.).

Так, в обов'язки туриста буде входити тестування дорогої нерухомості та складання докладного звіту про кожен об'єкт на 800 слів з описом його зручностей. Наприклад, потрібно буде розглянути розкішний замок на французькій Рив'єрі, іспанську віллу з 25-ма спальнями або величезний особняк в районі Сан-Франциско. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Фото: ezdili-znaem.com

Крім того, успішний кандидат повинен складати оцінку доступності, дизайну і придатності для розміщення на сайті HushHush. До речі, вимоги до майбутнього працівника наступні: відсутність у нього судимостей, наявність справжнього паспорта, вміння писати звіти в стислі терміни та надійність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські туристи раніше досліджували популярний курорт в Єгипті, де показали умови проживання в люксових готелях.

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