У Бразилії встановили скульптуру жіночого статевого органу. Фото

Софія Ковнір Новини 13:44, 4.01.2021

У Бразилії в одному з парків Пернамбуку відкрили скульптуру у вигляді жіночого статевого органу під назвою "Діва". Автором є художниця Джуліані Нотару.

Висота такого мистецтва становить 33 метри. А його мета – привернути увагу людей до проблем гендерної рівності. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Нотару (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами самої художниці, гендерні питання стають все більш актуальними в світі.

Художниця Джуліані Нотару
Facebook Джуліані Нотару
Скульптура в Бразилії
Facebook Джуліані Нотару

Варто відзначити, що скульптуру створювали 11 місяців. Вона заввишки 33 метри, шириною 16 м і глибиною 6 м. Також відомо, що архітектура покрита бетоном і смолою.

Будівництво скульптури жіночого статевого органу
Facebook Джуліані Нотару
У Бразилії побудували 33-метрову скульптуру
Facebook Джуліані Нотару

Крім того, користувачі мережі неоднозначно відреагували на таку скульптуру. Одні захопилися нею, а інші – посміялися.

"Красиво. Це нагадує мені, що Земля – наша мати. Мені подобається", "Багатий відстій", "Я хочу померти", "Дякую за це! Ви талановита, сильна та смілива", – пишуть люди в коментарях.

У мережі неоднозначно відреагували на скульптуру
Скриншот
Люди засипали коментарями художницю
Скриншот
Скульптура художниці Джуліані Нотару
Facebook Джуліані Нотару
Скульптура у вигляді жіночого статевого органу
Facebook Джуліані Нотару

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Одесою в новому споруджуваному селищі "Чорноморська Рів'єра" встановили арт-об'єкт під назвою "Донька". Він являє собою 10-метровий профіль дівчинки.

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