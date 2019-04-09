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У Білорусі вирішили проводити екскурсії в радіаційній зоні Чорнобиля

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У Білорусі відкрили два туристичні маршрути в зоні відчуження, встановленої після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

За словами заступника директора Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника Максима Кудіна, поки це більше схоже на експеримент. Про це повідомляє ОНТ.

У Білорусі вирішили проводити екскурсії в радіаційній зоні Чорнобиля

SPUTNIK Білорусь

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За його словами, доза радіації, яку отримають туристи, незначна.

"Скажімо, та доза, яка буде отримана від перельоту, буде більшою, ніж перебування протягом одного робочого дня в зоні відчуження", — сказав Кудін.

Він зазначив, що "могильників" техніки і мертвих міст, які притягують сталкерів, тут немає, на пожежні вишки, звідки можна побачити всю територію Чорнобильської станції, підніматися заборонено, зате є виселені села, які можна буде побачити.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у лютому на території зони відчуження Чорнобильської АЕС спалахнула пожежа. Загоряння трав'яного настилу сталося на території ДСП "Північна Пуща" (Дитятківське лісництво) неподалік с. Бички.

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