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Туроператор Join UP потрапив у новий скандал: затримано 11 рейсів з українцями

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Українські туристи 31 травня зіткнулися із затриманням 11 рейсів до Туреччини, Єгипту і назад.

У прес-релізі компанія Join UP! попередили, що перельоти перенесли також і в ніч на 1 червня, від чого постраждали мандрівники з Києва, Запоріжжя, Херсона та Кривого Рогу.

Уточнюється, що дев'ять випадків з літаками "Буковина" затримки пов'язані з технічними причинами. Ще два рейси на лайнерах авіакомпанії SkyUp була затримані по виробничим причин.

Затримка рейсу

Затримка рейсу

Tourdom

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Затримка склала від чотирьох до 13 годин. Постраждали мандрівники, які відправлялися до Шарм-Ель-Шейху, Анталії, Ларнаку.

Нагадаємо, що Державна авіаційна служба України надала контактні дані авіакомпаній, за якими можна отримати інформацію від перевізників про затримку або скасування рейсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців заздалегідь попередили, що в період відпусток будуть проблеми з вильотами, в зв'язку з чим дали кілька порад і рекомендацій для планування поїздки за кордон.

15 травня стало відомо, що через несприятливі метеоумови у Львові затримали рейси компаній Ryanair і SKYUP. 25 травня через погрозу грози призупинили ряд вильотів в аеропорту "Бориспіль" ..

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Місце
Україна
Теги
туризмподорожіJoin Up
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