Turkish Airlines відновила ще три рейси зі Стамбула в Україну

Авіакомпанія Turkish Airlines відновила прямі регулярні рейси зі Стамбула до Харкова, Запоріжжя та Херсона.

Як повідомляє avianews.com, перший літак турецького авіаперевізника прибув до Харкова з завантаженням 67% і вилетів назад без єдиного вільного місця.

Цей рейс курсуватиме чотири рази на тиждень за змішаним розкладом. По понеділках і п'ятницях – ввечері, по середах і неділях – вранці. Це дозволить розширити кількість можливих стикувань у Стамбулі для рейсів із Харкова й до Харкова.

У липні Turkish Airlines уже відновила польоти зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси.

Зустріч першого рейсу Turkish Airlines в аеропорту Харкова hrk.aero

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна і Італія нібито зняли всі обмеження на польоти між країнами, введені з січня 2020 року.

Також уряд Австрії скасував заборону на авіасполучення з Україною.