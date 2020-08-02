Turkish Airlines відновила ще три рейси зі Стамбула в Україну

Turkish Airlines буде літати зі Стамбула до Харкова, Запоріжжя та Херсона. 24tv.ua

Авіакомпанія Turkish Airlines відновила прямі регулярні рейси зі Стамбула до Харкова, Запоріжжя та Херсона.

Як повідомляє avianews.com, перший літак турецького авіаперевізника прибув до Харкова з завантаженням 67% і вилетів назад без єдиного вільного місця.

Цей рейс курсуватиме чотири рази на тиждень за змішаним розкладом. По понеділках і п'ятницях – ввечері, по середах і неділях – вранці. Це дозволить розширити кількість можливих стикувань у Стамбулі для рейсів із Харкова й до Харкова.

У липні Turkish Airlines уже відновила польоти зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси.

Зустріч першого рейсу Turkish Airlines в аеропорту Харкова hrk.aero

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна і Італія нібито зняли всі обмеження на польоти між країнами, введені з січня 2020 року.

Також уряд Австрії скасував заборону на авіасполучення з Україною.